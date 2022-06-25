ЦСКА проиграл первый матч под руководством Федотова

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ЦСКА проиграл первый матч под руководством Федотова

Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен

24 июня ЦСКА провел товарищеский матч с московским  "Велесом".

Встреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)" и завершилась победой "Велеса"со счётом 2:0. В составе команды Первой лиги забивали Ираклий Логуа и Данила Ежков.

Отметим, что армейцы вышли на каждый из таймов совершенно разными составами.

Таким образом, ЦСКА проиграл первый матч под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. 

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