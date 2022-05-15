ЦСКА проиграл "Краснодару" и лишился шансов на медали
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:1.
Единственный гол забил Никита Чернов.
"Краснодар", набрав 49 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 47 очками опустился на пятую позицию.
"Краснодар" – ЦСКА - 1:0 (0:0)
Гол: Кривцов, 75 - 1:0
"Краснодар": Сафонов, Исаенко, Стежко, Бородин, Пивоваров, Черников, Сперцян (Мацукатов, 74), Кривцов (Якимов, 88), Ионов (Самко, 75), Манелов, Олусегун (Сергеев, 90).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Ушаков (Медина, 46), Обляков, Мухин, Тарба (Набабкин, 46), Карраскаль, Заболотный, Эджуке.
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