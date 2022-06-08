ЦСКА продлил контракт с молодым талантом

Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Владиславом Яковлевым.

Стороны заключили соглашение до лета 2025 года.

20-летний Яковлев является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за "армейцев" 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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