ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Московский ЦСКА продлил контракт с капитаном команды вратарем Игорем Акинфеевым, сообщает официальный сайт армейцев.

Игорь Акинфеев - воспитанник армейской академии, в которой он занимался с 4 лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за наш клуб уже 704 матча.

Также на его счету 112 игр за сборную и бронза Евро-2008.

В составе ЦСКА Акинфеев выиграл 6 чемпионатов России, 6 Кубков России, 7 Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

Игорь - 10-кратный обладатель приза "Вратарь года" имени Льва Яшина, который вручался журналом "Огонёк" лучшему вратарю сезона.

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