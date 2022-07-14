ЦСКА продал Бийола в Серию А

Фото: сайт "Удинезе"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Удинезе" на официальном сайте объявила о переходе словенского полузащитника ЦСКА Яки Бийола.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист заключил контракт с итальянским клубом до лета 2027 года.

23-летний Бийол выступал за ЦСКА с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Сдавался в аренду "Ганноверу". Ранее играл за "Рудар". За сборную Словении сыграл 31 матч и забил один гол.

Не пропустите: Марсело может пополнить ряды новичка Серии А. | https://dailysports.net