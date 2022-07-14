ЦСКА продал Бийола в Серию А

Теги цска москваудинезеяка бийол

ЦСКА продал Бийола в Серию А

Фото: сайт "Удинезе"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Удинезе" на официальном сайте объявила о переходе словенского полузащитника ЦСКА Яки Бийола.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист заключил контракт с итальянским клубом до лета 2027 года.

23-летний Бийол выступал за ЦСКА с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Сдавался в аренду "Ганноверу". Ранее играл за "Рудар". За сборную Словении сыграл 31 матч и забил один гол.

Не пропустите: Марсело может пополнить ряды новичка Серии А. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ нацелился на таланта "Бенфики"

ПСЖ нацелился на таланта "Бенфики"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов