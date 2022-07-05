ЦСКА продает полузащитника в "Удинезе" за 5 миллионов

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ЦСКА продает полузащитника в "Удинезе" за 5 миллионов

Фото: твиттер Яку Бийола/Автор неизвестен

Итальянский "Удинезе" намерен подписать полузащитника ЦСКА Яку Бийола за 5 миллионов евро.

Как сообщает журналист Николо Скира, контракт с 23-летним словенцем будет рассчитан до конца июня 2027 года. Переговоры находятся на финальной стадии.

Словенский футболист выступает за ЦСКА с июля 2018 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев.

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