ЦСКА продает полузащитника в "Удинезе" за 5 миллионов

Фото: твиттер Яку Бийола/Автор неизвестен

Итальянский "Удинезе" намерен подписать полузащитника ЦСКА Яку Бийола за 5 миллионов евро.

Как сообщает журналист Николо Скира, контракт с 23-летним словенцем будет рассчитан до конца июня 2027 года. Переговоры находятся на финальной стадии.

Словенский футболист выступает за ЦСКА с июля 2018 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев.

Не пропустите: "Спартак" продал Тиля в ПСВ. | https://dailysports.net