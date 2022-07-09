ЦСКА принял окончательное решение по Магнуссону

Фото: твиттер Хердура Магнуссона/Автор неизвестен

Хердюр Магнуссон не будет играть за ЦСКА,

По информации "СЭ", московский клуб отказался от подписания контракта с 29-летним исландцем.

Дело в том, что в столичной команде не захотели удовлетворять финансовые запросы защитника и решили сделать выбор в пользу другого игрока.

Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год, а в мае покинул команду в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне 29-летний Магнуссон провел за ЦСКА 4 матча и не отметился результативными действиями.

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