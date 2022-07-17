ЦСКА потратит 2,5 миллиона евро на чилийского хавбека

ЦСКА в ближайшее время завершит сделку по трансферу капитана "Унион Эспаньола" Виктора Мендеса.

Как сообщил журналист Тоньо Акоста, 22-летний полузащитник дал согласие на переход в российский клуб.

Ожидается, что ЦСКА заплатит для него около 2,5 млн евро.

Контракт футболиста с "Унион Эспаньола" рассчитан до 2024 года.

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