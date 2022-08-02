ЦСКА подпишет 20-летнего уругвайского футболиста
Защитник "Насьоналя" Энцо Хоакин Соса Романью в ближайшее время станет игроком ЦСКА.
Армейцы купили 70% прав на 20-летнего игрока, о чем сообщил уругвайский журналист Гонсало Ронки.
В данный момент молодой футболист играет за "Ливерпуль" из Монтевидео на правах аренды.
Также в его активе выступления за юношеские сборные Уругвая.
О сумме сделки не сообщается.
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