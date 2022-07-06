ЦСКА передумал отпускать Кучаева

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

ЦСКА не будет отпускать полузащитника Константина Кучаева в летнее трансферное окно.

По информации источника, это связано с тем, что сразу несколько легионеров приостановили свои контракты с красно-синими.

Кучаева летом приглашал "Ростов", который хотел арендовать 24-летнего россиянина на новый сезон.

Вторую половину прошлого сезона Кучаев провел в аренде в "Рубине", за который сыграл 10 матчей.

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