ЦСКА отправил вратаря Помазуна в аренду в другой клуб РПЛ
Фото: инстаграм Помазуна/Автор неизвестен
ЦСКА и "Урал" договорились о переходе Ильи Помазуна на правах аренды без опции выкупа.
Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт рассчитан один год.
Отметим, что совсем недавно страж ворот контракт с армейским клубом до окончания сезона-2026/2027.
Помазун является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2017 года. В завершившемся сезоне вратарь провёл 27 матчей в аренде за "Урал", в которых девять раз сыграл "на ноль".
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