ЦСКА отправил вратаря Помазуна в аренду в другой клуб РПЛ

Фото: инстаграм Помазуна/Автор неизвестен

ЦСКА и "Урал" договорились о переходе Ильи Помазуна на правах аренды без опции выкупа.

Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт рассчитан один год.

Отметим, что совсем недавно страж ворот контракт с армейским клубом до окончания сезона-2026/2027.

Помазун является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2017 года. В завершившемся сезоне вратарь провёл 27 матчей в аренде за "Урал", в которых девять раз сыграл "на ноль".

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