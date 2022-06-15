ЦСКА опубликовал список футболистов на первый тренировочный сбор

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ЦСКА опубликовал список футболистов на первый тренировочный сбор

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Московский ЦСКА опубликовал список футболистов, которые примут участие в летних тренировочных сборах.

Как известно, первые сборы пройдут в Новогорске. Список его участников опубликован на официальном сайте.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов.

Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Бруно Фукс, Вадим Карпов, Матвей Лукин, Вадим Конюхов, Илья Казаков.

Полузащитники: Иван Обляков, Максим Мухин, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Никита Ермаков, Заур Тарба, Сергей Пряхин.

Нападающие: Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Эдуард Багринцев. 

 
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