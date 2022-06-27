ЦСКА определился с трансферными целями на лето

Московский ЦСКА намерен подписать трех или четырех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, российский клуб планирует подписать центрального и левого защитников, опорного полузащитника и нападающего. Ранее "армейцы" усилились правым защитником Миланом Гайичем.

В минувшем сезоне ЦСКА занял пятое место в Российской Премьер-Лиге. В межсезонье московский клуб пригласил на пост главного тренера Владимира Федотова, который ранее возглавлял "Сочи" и занял с клубом второе место.

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