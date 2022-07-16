ЦСКА одержал победу в 1-м туре РПЛ

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0.

Победу "красно-синим" принесли голы Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.

ЦСКА – "Урал" - 2:0 (1:0)

Голы: Обляков, 45 - 1:0, Карраскаль, 64 (с пенальти) - 2:0

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Обляков, Кучаев, Мухин (Ermakov, 90), Медина, Карраскаль (Яковлев, 90), Чалов (Заболотный, 70).

"Урал": Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Шатов (Каштанов, 72), Подберезкин (Юшин, 80), Мишкич, Сунгатулин (Коновалов, 72), Железнов (Гаджимурадов, 46), Егорычев, Бикфалви.

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