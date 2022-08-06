ЦСКА одержал крупную волевую победу в 4-м туре РПЛ

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

В матче 4-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле разгромил "Факел" со счетом 4:1.

Победу "красно-синим" принесли голы Константина Кучаева, Хесуса Медины, Федора Чалова и Хорхе Карраскаля. У гостей отличился Георгий Гонгадзе.

ЦСКА – "Факел" - 4:1 (0:1)

Голы: Гонгадзе, 42 (автогол) - 0:1, Кучаев, 57 - 1:1, Медина, 70 (с пенальти) - 2:1, Чалов, 72 - 3:1, Карраскаль, 83 - 4:1

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Обляков (Мойзес, 34), Кучаев (Мендес, 89), Мухин (Здьелар, 74), Медина (Ермаков, 88), Карраскаль, Чалов (Яковлев, 88).

"Факел": Свинов, Черов (Магаль, 46), Дашаев, Суслов, Божин (Ивахнов, 78), Альшин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 71), Дмитриев (Мендель, 46), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 62).

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