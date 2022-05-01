ЦСКА неожиданно проиграл "Ахмату" в матче РПЛ
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл московский ЦСКА со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Даниила Уткина и Бернарда Бериши.
"Ахмат", набрав 35 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 47 очками остался на четвертой позиции.
"Ахмат" - ЦСКА - 2:0 (0:0)
Голы: Уткин, 46 - 1:0, Бериша, 90+9 - 2:0
"Ахмат": Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосавац, Швец, Трошечкин, Тимофеев, Уткин, Садулаев (Бериша, 46), Себаи (Конате, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Зайнутдинов, 69), Дивеев, Бийол, Мухин (Фукс, 60), Гбамен, Обляков, Эджуке (Медина, 69), Карраскаль (Яковлев, 81), Языджи (Ушаков, 60), Заболотный.
Не пропустите: "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 мая
-
Потеря ПСЖ, провал "Марселя", успех "Монако": результаты 35-го тура Лиги 1
-
"Барселона" победила "Мальорку" в Ла Лиге
-
"Рома" Моуриньо не смогла обыграть "Болонью"
-
"Лион" разгромил "Марсель" в Лиге 1
-
Уверенные победы "Аякса" и ПСВ: результаты 31-го тура чемпионата Нидерландов
-
"Интер" не без труда победил "Удинезе" в Серии А
-
ЦСКА неожиданно проиграл "Ахмату" в матче РПЛ
-
"Арсенал" одержал победу в лондонском дерби
-
"Шахтер" ушел от поражения в матче с хорватским топ-клубом
-
ПСЖ выбирает между тремя тренерами
-
"Химки" упустили победу над аутсайдером РПЛ
-
"Милан" обыграл "Фиорентину" Кокорина в Серии А
-
"Монако" Головина одержал седьмую победу подряд в Лиге 1
-
"Челси" проиграл аутсайдеру АПЛ
-
"Тоттенхэм" одержал важную победу над "Лестером"
-
"Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов"
-
"Лилль" разгромно проиграл "Труа" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти
-
Бонуччи принес "Ювентусу" тяжелую победу над худшей командой Серии А
-
Симеоне назвал причину поражения "Атлетико" в матче с "Атлетиком"