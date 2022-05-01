ЦСКА неожиданно проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл московский ЦСКА со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Даниила Уткина и Бернарда Бериши.

"Ахмат", набрав 35 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 47 очками остался на четвертой позиции.

"Ахмат" - ЦСКА - 2:0 (0:0)

Голы: Уткин, 46 - 1:0, Бериша, 90+9 - 2:0

"Ахмат": Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосавац, Швец, Трошечкин, Тимофеев, Уткин, Садулаев (Бериша, 46), Себаи (Конате, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Зайнутдинов, 69), Дивеев, Бийол, Мухин (Фукс, 60), Гбамен, Обляков, Эджуке (Медина, 69), Карраскаль (Яковлев, 81), Языджи (Ушаков, 60), Заболотный.

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