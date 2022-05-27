ЦСКА нацелился на российского африканца из ФНЛ

Фото: сайт "Велеса"/Автор неизвестен

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Велеса" Мамаду Майга, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, московский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, многое зависит от того, кто будет тренировать "армейцев".

27-летний Майга является малийцем, но в прошлом году получил российское гражданство. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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