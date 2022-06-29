ЦСКА нацелился на одноклубника Кокорина

Фото: твиттер Эрика Пульгара/Автор неизвестен

Московский ЦСКА проявляет интерес к чилийскому полузащитнику флорентийской "Фиорентины" Эрику Пульгару, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него три миллиона евро. Сделка вполне может состояться, так как итальянцы давно хотят избавиться от хавбека.

В прошлом сезоне 28-летний Пульгар провел за "Фиорентину" восемь матчей и отдал один голевой пас. В январе он перешел в "Галатасарай" на правах аренды, провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с "фиалками" истекает летом 2023 года.

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