ЦСКА нацелился на одного из лидеров "Фенербахче"
Фото: твиттер Мерта Хакана Яндаша/Автор неизвестен
Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику стамбульского "Фенербахче" Мерту Хакану Яндашу, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу в своем твиттере.
По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал соответствующие переговоры.
В нынешнем сезоне 27-летний Яндаш провел за "Фенербахче" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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