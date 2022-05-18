ЦСКА нацелился на одного из лидеров "Фенербахче"

Фото: твиттер Мерта Хакана Яндаша/Автор неизвестен

Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику стамбульского "Фенербахче" Мерту Хакану Яндашу, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал соответствующие переговоры.

В нынешнем сезоне 27-летний Яндаш провел за "Фенербахче" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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