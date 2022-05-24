ЦСКА может возглавить сербский тренер

Фото: твиттер "Уотфорда"/Автор неизвестен

Новым главным тренером московского ЦСКА может стать Владимир Ивич, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, руководство российского клуба рассматривает вариант с приглашением сербского специалиста. Ивич на посту наставника ЦСКА может сменить нынешнего тренера Алексея Березуцкого, под руководством которого "армейцы" финишировали на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

45-летний Ивич ранее тренировал ПАОК, "Маккаби" (Тель-Авив) и "Уотфорд". 2-кратный чемпион Израиля, обладатель Кубка Израиля, обладатель Кубка Греции. С декабря 2020 года является безработным.

Не пропустите: Языджи может остаться в ЦСКА. | http://soccernews.ru