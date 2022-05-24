ЦСКА может возглавить сербский тренер
Фото: твиттер "Уотфорда"/Автор неизвестен
Новым главным тренером московского ЦСКА может стать Владимир Ивич, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, руководство российского клуба рассматривает вариант с приглашением сербского специалиста. Ивич на посту наставника ЦСКА может сменить нынешнего тренера Алексея Березуцкого, под руководством которого "армейцы" финишировали на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
45-летний Ивич ранее тренировал ПАОК, "Маккаби" (Тель-Авив) и "Уотфорд". 2-кратный чемпион Израиля, обладатель Кубка Израиля, обладатель Кубка Греции. С декабря 2020 года является безработным.
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