ЦСКА может подписать Оздоева

Фото: твиттер Оздоева\Автор неизвестен

Московский ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника петербургского "Зенита" и сборной России Магомеда Оздоева, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, что контракт хавбека с сине-бело-голубыми истекает уже в конце нынешнего сезона, поэтому в стан армейцев он может перейти на правах свободного агента.

В составе "Зенита" Оздоев выступает с зимы 2018 года.

В нынешнем сезоне он сыграл в 15 матчах, в которых отметился двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу.

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