ЦСКА может подписать 22-летнего чилийского футболиста

ЦСКА может подписать 22-летнего чилийского опорного полузащитника Виктора Мендеса.

Молодой футболист играет в составе "Унион Эспаньола". Как сообщает ADN Deportes, в его услугах также заинтересовані бразильский "Фламенго" и итальянский "Лечче", но именно московский клуб готовит первое официальное предложение.

Местные журналисты сообщают, что между футболистом и московским клубом уже есть согласие по поводу перехода. За новичка "армейцы" заплатят около € 2,2 млн.

В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

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