ЦСКА может подписать 22-летнего чилийского футболиста
ЦСКА может подписать 22-летнего чилийского опорного полузащитника Виктора Мендеса.
Молодой футболист играет в составе "Унион Эспаньола". Как сообщает ADN Deportes, в его услугах также заинтересовані бразильский "Фламенго" и итальянский "Лечче", но именно московский клуб готовит первое официальное предложение.
Местные журналисты сообщают, что между футболистом и московским клубом уже есть согласие по поводу перехода. За новичка "армейцы" заплатят около € 2,2 млн.
В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
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