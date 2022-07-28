ЦСКА купил полузащитника сборной Чили

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Унион Эспаньола" и сборной Чили Виктора Фелипе Мендеса.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист заключил с "армейцами" контракт до лета 2025 года с возможностью продления.

25-летний Мендес выступал за "Унион Эспаньолу" с 2017 года. Всего он провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. За сборную Чили сыграл три матча.

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