ЦСКА купил полузащитника сборной Чили
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Унион Эспаньола" и сборной Чили Виктора Фелипе Мендеса.
Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист заключил с "армейцами" контракт до лета 2025 года с возможностью продления.
25-летний Мендес выступал за "Унион Эспаньолу" с 2017 года. Всего он провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. За сборную Чили сыграл три матча.
Не пропустите: Хавбек "Партизана" переходит в ЦСКА. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Лацио" близок к подписанию опытного уругвайца
-
"Валенсия" усилилась бразильцем из "Атлетико"
-
Названа причина желания Роналду покинуть "МЮ"
-
"Монако" вступил в борьбу за Рабьо
-
Легенда "Реала" высказался о возможном переходе Роналду в "Атлетико"
-
"Манчестер Юнайтед" отказался платить 100 млн евро за форварда "Аякса"
-
"Валенсия" может подписать хавбека "Арсенала"
-
Кунде перешел в "Барселону"
-
"Ливерпуль" понес серьезные потери перед матчем с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии
-
Кимпембе оценил шансы на переход в "Челси"
-
"Марсель" подпишет Алексиса Санчеса, но при одном условии
-
"Атлетико" купил защитника сборной Аргентины
-
"Милан" близок к покупке Зиеша за небольшую сумму
-
"Манчестер Сити" пытался в последний момент перехватить Кунде у "Барселоны"
-
"Эвертон" купил молодого хавбека за 22 миллиона евро
-
ЦСКА купил полузащитника сборной Чили
-
Депай предложил свои услуги "Ювентусу"
-
Хавбек "Партизана" переходит в ЦСКА
-
"Эвертон" может вернуть полузащитника из "ПСЖ"
-
"Вест Хэм" нацелился на защитника "ПСЖ"