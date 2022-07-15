ЦСКА интересуется защитником "Аякса"

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ЦСКА интересуется защитником "Аякса"

ЦСКА интересуется защитником "Аякса" Лисандро Магальяном.

В планах московского клуба усилить центр обороны и 28-летний аргентинец идеально подходит на эту роль.

В прошедшем сезоне защитник выступал за бельгийский "Андерлехт" на правах аренды, в составе которого забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 31 матче.

Также он играл за "Кротоне", "Алавес" и "Бока Хуниорс".

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