ЦСКА интересуется защитником "Аякса"
ЦСКА интересуется защитником "Аякса" Лисандро Магальяном.
В планах московского клуба усилить центр обороны и 28-летний аргентинец идеально подходит на эту роль.
В прошедшем сезоне защитник выступал за бельгийский "Андерлехт" на правах аренды, в составе которого забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 31 матче.
Также он играл за "Кротоне", "Алавес" и "Бока Хуниорс".
Не пропустите: "Зенит" договорился с одним из лидеров "Сочи". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Уфа" подписала защитника "Зенита"
-
ЦСКА интересуется защитником "Аякса"
-
Рафа Маркес возглавил вторую команду "Барселоны"
-
"Арсенал" готов заплатить за Зинченко внушительную сумму
-
Умер бывший футболист "Спартака" Александр Козлов
-
Буффон собрался играть до 55 лет
-
У Роналду остались предложения из Испании и Германии
-
"Спортинг" будет обязан выкупить Тринкау у "Барселоны"
-
Стало известно, сколько "Ахмат" заплатит за Агаларова
-
Пьянич впечатлил Хави и может остаться в "Барселоне"
-
"Милан" предложил за хавбека "Брюгге" 35 миллионов
-
"Реал" не захотел подписывать Сане
-
Фабрегас перейдет в клуб второго дивизиона Италии
-
Руни хочет переманить в США звезду "Манчестер Юнайтед"
-
Зинченко включили в топ-3 самых техничных игроков "Сити"
-
Роналду не получал космического предложения из Саудовской Аравии
-
Главные новости дня: 14 июля
-
Роналду отказался от суперпредложения из Саудовской Аравии
-
Моуринью недоволен трансферной политикой "Ромы"
-
Анчелотти доволен формой Азара