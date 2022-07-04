ЦСКА хочет вернуть Магнуссона

Фото: твиттер Хердура Магнуссона/Автор неизвестен

ЦСКА хочет вернуть исландского защитника Хердура Магнуссона, сообщает Sport24.

По сведениям источника, московский клуб предложил футболисту подписать новый контракт. Ранее Магнуссон покинул ЦСКА, так как его прежний контракт с клубом завершился. При этом исландец хотел остаться в стане "армейцев".

В прошлом сезоне 29-летний Магнуссон провел за ЦСКА 4 матча и не отметился результативными действиями.

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