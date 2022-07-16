ЦСКА хочет подписать защитника из Бразилии

Фото: сайт "Интернасьонала"/Автор неизвестен

Московский ЦСКА хочет подписать защитника Мойзеса Барбозу из "Интернасьонала".

Армейцы уже направили предложение о трансфере бразильскому клубу, сообщает Globo Esporte.

Представители 27-летнего бразильца и московского клуба в данный момент ведут переговоры. "Интернасьонал" готов отпустить футболиста в случае хорошего предложения.

Интересно, что ЦСКА уже проявлял интерес к Мойзесу в 2017 году.

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