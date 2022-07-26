ЦСКА хочет подписать Нобоа

Фото инстаграм Кристиана Нобоа/Автор неизвестен

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа может перейти в ЦСКА.

Как пишет "Матч ТВ", трансфер состоится при условии личной договоренности футболиста с руководством сочинского клуба о прекращении трудовых отношений.

Также известно, что руководство "Сочи" имеет принципиальное согласие с тренером Владимиром Федотовым о том, что к нему в ЦСКА не будут переходить игроки южан.

Напомним, что в прошлом сезоне Нобоа был признан лучшим игроком чемпионата России.

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