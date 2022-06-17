ЦСКА хочет подписать игрока сборной России

Фото: инстаграм Ильи Самошникова/Автор неизвестен

Защитник "Рубина" и сборной России Илья Самошников может перейти в ЦСКА.

Как сообщает "СЭ", о трансфере с футболистом лично общался гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. При этом на данный момент разговор развития не получил.

Казанский клуб надеется получить за игрока 2-3 миллиона евро. Пока официальных предложений "Рубину" по футболисту не поступало.

Контракт защитника с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2023 года.

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