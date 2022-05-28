 ЦСКА хочет назначить Николича

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

ЦСКА ведет переговоры с экс-наставником "Локомотива" Марко Николичем, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, стороны обсуждают возможное соглашение как минимум на два сезона и с зарплатой в размере не менее двух миллионов евро в год.

Отмечается, что сам Николич при этом хочет возглавить "Партизан", так как хочет победить в чемпионате Сербии и взять Кубок страны.

Руководство белградского клуба также заинтересовано в приглашении специалиста.

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