ЦСКА хочет назначить Николича
Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен
ЦСКА ведет переговоры с экс-наставником "Локомотива" Марко Николичем, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, стороны обсуждают возможное соглашение как минимум на два сезона и с зарплатой в размере не менее двух миллионов евро в год.
Отмечается, что сам Николич при этом хочет возглавить "Партизан", так как хочет победить в чемпионате Сербии и взять Кубок страны.
Руководство белградского клуба также заинтересовано в приглашении специалиста.
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