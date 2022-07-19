ЦСКА договорился об аренде защитника "Интернасьонала"

ЦСКА возьмет в аренду защитника "Интернасьонала" Мойзеса Барбозу.

Как сообщил журналист Rádio Guaíba Кристиано Силва, московский клуб арендует 27-летнего футболиста до конца 2023 года.

Ожидается, что бразильский клуб получит примерно 2 млн евро.

Также интересно, что бывший клуб футболиста "Коринтианс" не будет рассчитывать на 40% суммы от перепродажи игрока, так как речь идет об аренде.

Не пропустите: "Зенит" договорился с одним из лидеров "Сочи". | https://dailysports.net