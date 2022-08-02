Cостоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В частности, своего потенциального соперника узнало киевское "Динамо", которое в третьем раунде отбора предстоит пройти австрийский "Штурм".

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов соперником "Динамо" станет победитель пары "Бенфика" (Португалия) / "Митьюлланд" (Дания).

Результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Путь представителей лиг

"Динамо" Киев (Украина) / "Штурм" (Австрия) – "Бенфика" (Португалия) / "Митьюлланд" (Дания)

"Унион" Сент-Жилуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия) – "Монако" (Франция) / ПСВ (Нидерланды)

Путь чемпионов

"Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)

"Маккаби" Хайфа (Израиль / "Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия) / "Пюник" (Армения)

"Карабах" (Азербайджан) / "Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова) / "Виктория" (Чехия)

"Буде-Глимт" (Норвегия) / "Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) / "Динамо" Загреб

Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 16-17 августа и 23-24 августа.

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