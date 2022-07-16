Чилийский футболист Пульгар отказал ЦСКА

28-летний чилийский полузащитник "Фиорентины" Эрик Пульгар может перейти во "Фламенго".

Об этом сообщает Firenze Viola.

Интересно, что к игроку проявили интерес ЦСКА, клубы Саудовской Аравии и "Коринтианс", но сам игрок предпочел бы перейти во "Фламенго".

Напомним, что "Фиорентина" рассчитывает расстаться с игроком, который не поехал на предсезонный сбор команды.

Не пропустите: "Зенит" договорился с одним из лидеров "Сочи". | https://dailysports.net