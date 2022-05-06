Чили хочет занять место Эквадора на ЧМ-2022

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Чили хочет занять место Эквадора на ЧМ-2022

Фото: твиттер Байрона Кастильо/Автор неизвестен

Федерация футбола Чили требует от ФИФА исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира 2022 года, сообщает New York Times.

По сведениям источника, чилийцы выяснили, что защитник эквадорцев Байрон Кастильо на самом деле является чилийцем, а также изменил свой возраст с 20 лет на 23 года. В связи с этим в Чили считают, что Эквадору должны быть засчитаны технические поражения в матчах с участием Кастильо. Поэтому чилийцы требуют отдать им место Эквадора в финальной стадии ЧМ-2022.

Напомним, что в отборочном турнире Эквадор занял четвертое место, а Чили финишировал на седьмой позиции.

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