Чичарито готов вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Чичарито Эрнандеса/Автор неизвестен

Мексиканский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Хавьер "Чичарито" Эрнандес заявил, что он готов вернуться в "Манчестер Юнайтед".

"Если мне позвонят из "МЮ", то я скажу, что готов играть бесплатно. Впрочем, я уважаю и "Гэлакси". Я стабильно играю и уверен, что могу выиграть чемпионат МЛС с клубом", - приводит слова Эрнандеса talkSPORT.

Напомним, что 34-летний Эрнандес выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2010 по 2015 годы. В нынешнем сезоне он провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 25 матчей и забил 10 голов.

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