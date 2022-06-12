Четыре топ-клуба поборются за Ришарлисона

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Четыре топ-клуба поборются за Ришарлисона

Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен

Бразильский нападающий ливерпульского "Эвертона" Ришарлисон интересен сразу нескольким топ-клубам, сообщает Goal.

По сведениям источника, вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно изучают "Реал", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". Англичане оценивают бразильца в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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