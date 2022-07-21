Четыре топ-клуба поборются за Павара из "Баварии"

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Четыре топ-клуба поборются за Павара из "Баварии"

Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Французским защитником мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар интересуются сразу четыре клуба, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, футболист входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Атлетико" и "Ювентуса". Впрочем, пока что ни один из клубов не делал предложения по трансферу игрока. Ранее сообщалось, что "Бавария" оценивает Павара в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Павар провел за "Баварию" 36 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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