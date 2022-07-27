Черышев рассказал о том, как идут поиски нового клуба

Фото: твиттер Дениса Черышева/Автор неизвестен

Полузащитник Денис Черышев рассказал о том, как идут поиски нового места работы.

По словам футболиста, сейчас он тренируется индивидуально, поддерживает спортивную форму.

"Со здоровьем все замечательно, Слава Богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде.

Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени. Очень надеюсь, что скоро наступит ясность, и я присоединюсь к новому коллективу с амбициозными задачами. Всем спасибо за поддержку и внимание!" - написал Черышев в соцсетях.

Напомним, что 31-летний игрок находится в статусе свободного агента после ухода из "Валенсии".

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