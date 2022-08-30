Черышев может оказаться в итальянском клубе

Фото: твиттер Дениса Черышева/Автор неизвестен

Главный скаут "Венеции" Александр Мента подтвердил слухи о том, что бывший игрок сборной России Денис Черышев может оказаться в его клубе.

"Да, интерес "Венеции" есть, Черышев реально может оказаться в клубе", — сказал Мента в комментарии "СЭ".

Местные СМИ пишут, что скоро должна состоятся встреча между игроком и представителями "Венеции".

Напомним, что 30-летний игрок летом покинул "Валенсию" в статусе свободного агента.

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