Червиченко оценил вероятность перехода Дзюбы в "Рубин"

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" мог бы попытаться подписать форварда Артема Дзюбу.

Такое мнение выразил бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко.

По его словам, все зависит от того, какой контракт предложит "Рубин".

"Казанцы могут финансово удовлетворить потребности Дзюбы, поэтому почему бы и нет. Казань — прекрасное место, платят там достойно.

Но я не уверен, что много клубов хотят Дзюбу, и на это есть две причины. Первая – финансовые запросы. Вторая – деструктивные моменты, которые Дзюба может внести вообще в любой коллектив. В Казани ему точно не дадут разгуляться", - отметил Червиченко.

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