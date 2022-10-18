"Черноморец" – "Заря" – 0:4 (видеообзор)

В матче 8-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" разгромила одесскому "Черноморцу" со счетом 4:0.

Победу луганчанам принесли голы Сергея Булецы, Игоря Кирюханцева, Назария Русина и Евгения Шахова.

"Заря", набрав 13 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 2 очками остался на последней, 16-й позиции.

"Черноморец" – "Заря" – 0:4 (0:3)

Голы: Булеца, 18 - 0:1, Кирюханцев, 30 - 0:2, Русин, 45 - 0:3, Шахов, 86 - 0:4

"Черноморец": Непогодов, Салюк (Штогрин, 46), Ермаков, Манджрекар, Путря (Гладкий, 66), Наумец (Бадибанга,46), Кузык (Литвиненко, 76), Бобко (Фили, 66), Брагару, Политило, Юсов.

"Заря": Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Бражко, 73), Шахов, Булеца (Михайленко, 88), Кирюханцев (Лунев, 87), Русин (Алефиренко, 78), Нагнойный (Антюх) .

Видеообзор матча

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