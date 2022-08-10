Черчесов высказался о вылете своего клуба из Лиги чемпионов

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Черчесов высказался о вылете своего клуба из Лиги чемпионов

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал вылет своих подопечных из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

По сумме двух матчей чемпион Венгрии проиграл азербайджанскому "Карабаху" со счетом 1:4.

"Сегодня мы никак не проявили себя на поле. С первого момента мы не вошли в игру так, как должны были, такое начало в принципе не входило в наши планы. Мы уступили более доминирующему сопернику, так что я должен сказать, что это заслуженное поражение.

После такой игры можно сильно поддаться эмоциям, поэтому сейчас я должен взять паузу, спокойно посмотреть матч ещё раз — и только тогда я смогу оценить её должным образом. Я уже поговорил с командой. Как бы то ни было, они мои игроки, а мои игроки — лучшие в мире.

Теоретически мы были полностью готовы ко всему, но на практике оказалось, что это не так. Мы плохо начали, испортили первые несколько минут, и это наложило свой отпечаток на весь матч. Если сказать короче, мы проиграли и больше не можем изменить исход. Я поздравляю нашего соперника, они заслужили победу", — приводит слова Черчесова Origo.

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