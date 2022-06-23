Черчесов высказался о возможном приглашении Дзюбы в свой клуб
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов ответил на слухи о том, что его клуб начал переговоры по подписанию форварда Артема Дзюбы.
По словам наставника, в данный момент кандидатура футболиста не рассматривается.
"Так что не знаю, откуда взялась эта информация. На данный момент группа атаки у нас укомплектована, мы не ищем нападающих. Есть планы по дальнейшему укреплению состава, но речь идет об представителях других амплуа", - сказал он в комментарии "СЭ".
В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за "Зенит", в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.
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