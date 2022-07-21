Черчесов высказался о провале своего клуба в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов пообщался с журналистами после первой игрі второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Слованом" (1:2).
По словам российского тренера, в этом матче его команда играла хорошо около пяти минут.
"К сожалению, не всегда получается так, как мы хотим. Бог футбола иногда переписывает то, что мы хотим. За исключением пяти минут я могу быть доволен игрой, об этом свидетельствует статистика. Этот матч сложился не очень хорошо, мы уверены, что на следующей неделе ситуация изменится. Всё, что мне нужно сделать, это как можно лучше подготовить команду к матчу-реваншу. У нас были некоторые потери, которыми "Слован" мог воспользоваться, и нам нужно улучшить ситуацию», — приводит слова Черчесова Nemzeti Sport.
Напомним, что игра в Братиславе состоится 26 июля.
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