Черчесов высказался о ничейном матче "Ференцвароша" в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов подвел итоги матча с "Карабахом" (1:1), который прошел в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
По словам тренера, его подопечные играли на максимум, а также на ход встречи повлияла погода.
"Аншлаг на стадионе оказал на нас сильное давление, да и погода была важным фактором, но это не значит, что мы хотели лишь защищаться. У нас были хорошие моменты во втором тайме. Показанная игра и итоговый результат — это разное. Есть вещи, которыми я не хочу делиться публично. Мы все обсудим с игроками.
Итоговый счет 1:1, поэтому ответный матч начинается с 0:0. Мы уже сыграли 4-5 матчей, обычно это были сложные игры, также мы провели две очень тяжелые выездные встречи, где добились хороших результатов. В связи с этим могу только поздравить команду, игроки выложились на полную", - сказал он.
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