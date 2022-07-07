Черчесов прокомментировал неудачу своей команды в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Черчесова\Автор неизвестен
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов пообщался с журналистами после матча 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Тоболом" (0:0).
По словам тренера, это была непростая игра.
"Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме. Ребята максимум сегодня сделали. Мы готовились к непростому матчу. По большому счёту так и случилось. "Тобол" немножко поддавливал? Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет. Но детально мы это здесь не будем разбирать.
Думаю, был равный матч. Было несколько хороших моментов, у соперника тоже были подходы. По большому счёту ничья – заслуженный результат. Что у нас не получилось в этой игре? Забить гол", - сказал он.
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