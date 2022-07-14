Черчесов назвал "слабым" соперника "Ференцвароша" в Лиге чемпионов
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов пообщался с журналистами после разгрома "Тобола" (5:1) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов (первая игра – 0:0).
По словам российского тренера, в этот вечер против его команды играл не самый сильный соперник.
"Мы хотели начать агрессивно и играть в такой футбол в течение 90 минут, что нам в значительной степени удалось.
Я доволен сегодняшним выступлением, мы проанализируем увиденное и будем двигаться дальше.
Мы знаем, что «Тобол» – не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше", — сказал Черчесов.
Читайте: Феерия "Ференцвароша" Черчесова и другие матчи: результаты квалификации Лиги чемпионов 13 июля | https://dailysports.net
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Главные новости дня: 13 июля
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