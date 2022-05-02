Чемпионство "Зенита", успех "Спартака", провал ЦСКА: результаты 27-го тура РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги. "Зенит" победил "Локомотив" и гарантировал себе чемпионский титул, "Спартак" обыграл "Крылья Советов", а ЦСКА неожиданно проиграл "Ахмату".

"Зенит" - "Локомотив" - 3:1 (2:1)

Голы: Керк, 4 - 0:1, Сергеев, 27 - 1:1, Малком, 42 - 2:1, Мостовой, 79 - 3:1

"Спартак" - "Крылья Советов" - 2:1 (0:1)

Голы: Горшков, 30 (с пенальти) - 0:1, Соболев, 61 (с пенальти) - 1:1, Соболев, 83 - 2:1

"Ахмат" - ЦСКА - 2:0 (0:0)

Голы: Уткин, 46 - 1:0, Бериша, 90+9 - 2:0

"Краснодар" - "Ростов" - 2:1 (2:1)

Голы: Комличенко, 4 - 0:1, Кривцов, 14 - 1:1, Калинин, 16 (автогол) - 2:1

"Динамо" - "Урал" - 2:3 (1:2)

Голы: Захарян, 7 - 1:0, Бикфалви, 28 - 1:1, Мишкич, 31 - 1:2, Бикфалви, 67 - 1:3, Нжье, 80 - 2:3.

"Рубин" - "Сочи" - 0:6 (0:2)

Голы: Маргасов, 26 - 0:1, Жоаозиньо, 42 - 0:2, Кассьерра, 52 - 0:3, Заика, 83 - 0:4, Попов, 84 - 0:5, Мелкадзе, 90+2 - 0:6

"Химки" - "Уфа" - 1:1 (1:0)

Голы: Кухарчук, 31 - 1:0, Агаларов, 90+2 (с пенальти) - 1:1

"Арсенал" Тула – "Нижний Новгород" - 2:2 (1:2)

Голы: Гоцук, 18 - 0:1, Калинский, 30 - 0:2, Ткачев, 45 - 1:2, Луценко, 71 - 2:2

Положение команд: "Зенит" - 61, "Динамо" - 52, "Сочи" - 49, ЦСКА - 47, "Краснодар" - 42, "Локомотив" - 41, "Крылья Советов" - 38, "Ахмат" - 35, "Ростов", "Спартак" - 34, "Нижний Новгород", "Химки", "Рубин" - 29, "Урал" - 27, "Уфа" - 23, "Арсенал" - 22.

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