Чемпионство "Милана", крупная победа "Интера", провал "Ювентуса": результаты 38-го тура Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
Завершились матчи 38-го тура чемпионата Италии. "Милан" разгромил "Сассуоло" и стал чемпионом, "Интер" с крупным счетом победил "Сампдорию", "Ювентус" проиграл "Фиорентине".
"Сассуоло" – "Милан" - 0:3 (0:3)
Голы: Жиру, 17 - 0:1, Жиру, 32 - 0:2, Кессиэ, 36 - 0:3
"Интер" – "Сампдория" - 3:0 (0:0)
Голы: Перишич, 49 - 1:0, Корреа, 55 - 2:0, Корреа, 57 - 3:0
"Специя" – "Наполи" - 0:3 (0:3)
Голы: Политано, 4 - 0:1, Зелиньски, 25 - 0:2, Демме, 36 - 0:3
"Салернитана" – "Удинезе" - 0:4 (0:3)
Голы: Деулофеу, 6 - 0:1, Несторовски, 34 - 0:2, Удоджи, 42 - 0:3, Перейра, 57 - 0:4
"Венеция" – "Кальяри" - 0:0
"Торино" – "Рома" - 0:3 (0:2)
Голы: Абрахам, 33 - 0:1, Абрахам, 42 (с пенальти) - 0:2, Пеллегрини, 78 (с пенальти) - 0:3
"Дженоа" – "Болонья" - 0:1 (0:0)
Гол: Барроу, 66 - 0:1
"Лацио" – "Верона" - 3:3 (2:2)
Голы: Симеоне, 6 - 0:1, Лазанья, 14 - 0:2, Кабрал, 16 - 1:2, Фелипе Андерсон, 29 - 2:2, Педро, 62 - 3:2, Онгла, 76 - 3:3
"Аталанта" – "Эмполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Штулац, 79 - 0:1
"Фиорентина" – "Ювентус" - 2:0 (1:0)
Голы: Данкан, 45 - 1:0, Гонсалес, 90 (с пенальти) - 2:0
Положение команд: "Милан" - 86, "Интер" - 84, "Наполи" - 79, "Ювентус" - 70, "Лацио" - 64, "Рома" - 63, "Фиорентина" - 62, "Аталанта" - 59, "Верона" - 53, "Торино", "Сассуоло" - 50, "Удинезе" - 47, "Болонья" - 46, "Эмполи" - 41, "Сампдория", "Специя" - 36, "Салернитана" - 31, "Кальяри" - 30, "Дженоа" - 28, "Венеция" - 27.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17