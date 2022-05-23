Чемпионство "Милана", крупная победа "Интера", провал "Ювентуса": результаты 38-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Италии. "Милан" разгромил "Сассуоло" и стал чемпионом, "Интер" с крупным счетом победил "Сампдорию", "Ювентус" проиграл "Фиорентине".

"Сассуоло" – "Милан" - 0:3 (0:3)

Голы: Жиру, 17 - 0:1, Жиру, 32 - 0:2, Кессиэ, 36 - 0:3

"Интер" – "Сампдория" - 3:0 (0:0)

Голы: Перишич, 49 - 1:0, Корреа, 55 - 2:0, Корреа, 57 - 3:0

"Специя" – "Наполи" - 0:3 (0:3)

Голы: Политано, 4 - 0:1, Зелиньски, 25 - 0:2, Демме, 36 - 0:3

"Салернитана" – "Удинезе" - 0:4 (0:3)

Голы: Деулофеу, 6 - 0:1, Несторовски, 34 - 0:2, Удоджи, 42 - 0:3, Перейра, 57 - 0:4

"Венеция" – "Кальяри" - 0:0

"Торино" – "Рома" - 0:3 (0:2)

Голы: Абрахам, 33 - 0:1, Абрахам, 42 (с пенальти) - 0:2, Пеллегрини, 78 (с пенальти) - 0:3

"Дженоа" – "Болонья" - 0:1 (0:0)

Гол: Барроу, 66 - 0:1

"Лацио" – "Верона" - 3:3 (2:2)

Голы: Симеоне, 6 - 0:1, Лазанья, 14 - 0:2, Кабрал, 16 - 1:2, Фелипе Андерсон, 29 - 2:2, Педро, 62 - 3:2, Онгла, 76 - 3:3

"Аталанта" – "Эмполи" - 0:1 (0:0)

Гол: Штулац, 79 - 0:1

"Фиорентина" – "Ювентус" - 2:0 (1:0)

Голы: Данкан, 45 - 1:0, Гонсалес, 90 (с пенальти) - 2:0

Положение команд: "Милан" - 86, "Интер" - 84, "Наполи" - 79, "Ювентус" - 70, "Лацио" - 64, "Рома" - 63, "Фиорентина" - 62, "Аталанта" - 59, "Верона" - 53, "Торино", "Сассуоло" - 50, "Удинезе" - 47, "Болонья" - 46, "Эмполи" - 41, "Сампдория", "Специя" - 36, "Салернитана" - 31, "Кальяри" - 30, "Дженоа" - 28, "Венеция" - 27.

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