Чемпионство "Милана", крупная победа "Интера", провал "Ювентуса": результаты 38-го тура Серии А

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Чемпионство "Милана", крупная победа "Интера", провал "Ювентуса": результаты 38-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Италии. "Милан" разгромил "Сассуоло" и стал чемпионом, "Интер" с крупным счетом победил "Сампдорию", "Ювентус" проиграл "Фиорентине".

"Сассуоло" – "Милан" - 0:3 (0:3)
Голы: Жиру, 17 - 0:1, Жиру, 32 - 0:2, Кессиэ, 36 - 0:3

"Интер" – "Сампдория" - 3:0 (0:0)
Голы: Перишич, 49 - 1:0, Корреа, 55 - 2:0, Корреа, 57 - 3:0

"Специя" – "Наполи" - 0:3 (0:3)
Голы: Политано, 4 - 0:1, Зелиньски, 25 - 0:2, Демме, 36 - 0:3

"Салернитана" – "Удинезе" - 0:4 (0:3)
Голы: Деулофеу, 6 - 0:1, Несторовски, 34 - 0:2, Удоджи, 42 - 0:3, Перейра, 57 - 0:4

"Венеция" – "Кальяри" - 0:0

"Торино" – "Рома" - 0:3 (0:2)
Голы: Абрахам, 33 - 0:1, Абрахам, 42 (с пенальти) - 0:2, Пеллегрини, 78 (с пенальти) - 0:3

"Дженоа" – "Болонья" - 0:1 (0:0)
Гол: Барроу, 66 - 0:1

"Лацио" – "Верона" - 3:3 (2:2)
Голы: Симеоне, 6 - 0:1, Лазанья, 14 - 0:2, Кабрал, 16 - 1:2, Фелипе Андерсон, 29 - 2:2, Педро, 62 - 3:2, Онгла, 76 - 3:3

"Аталанта" – "Эмполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Штулац, 79 - 0:1

"Фиорентина" – "Ювентус" - 2:0 (1:0)
Голы: Данкан, 45 - 1:0, Гонсалес, 90 (с пенальти) - 2:0

Положение команд: "Милан" - 86, "Интер" - 84, "Наполи" - 79, "Ювентус" - 70, "Лацио" - 64, "Рома" - 63, "Фиорентина" - 62, "Аталанта" - 59, "Верона" - 53, "Торино", "Сассуоло" - 50, "Удинезе" - 47, "Болонья" - 46, "Эмполи" - 41, "Сампдория", "Специя" - 36, "Салернитана" - 31, "Кальяри" - 30, "Дженоа" - 28, "Венеция" - 27.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
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