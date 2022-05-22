Чемпионство "Ман Сити", феерии "Тоттенхэма" и "Арсенала": результаты 38-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 38-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и стал чемпионом, "Ливерпуль" переиграл "Вулверхэмптон", "Арсенал" и "Тоттенхэм" разгромили "Эвертон" и "Норвич".

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" - 3:2 (0:1)

Голы: Кэш, 37 - 0:1, Коутиньо, 69 - 0:2, Гюндоган, 76 - 1:2, Родри, 78 - 2:2, Гюндоган, 81 - 3:2

"Арсенал" – "Эвертон" - 5:1 (2:1)

Голы: Мартинелли, 27 (с пенальти) - 1:0, Нкетиа, 31 - 2:0, ван де Бек, 45 - 2:1, Соареш, 56 - 3:1, Габриэл, 59 - 4:1, Эдегор, 82 - 5:1

"Норвич" – "Тоттенхэм" - 0:5 (0:2)

Голы: Кулусевски, 16 - 0:1, Кейн, 32 - 0:2, Кулусевски, 64 - 0:3, Сон Хын Мин, 70 - 0:4, Сон Хын Мин, 75 - 0:5

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" - 3:1 (1:1)

Голы: Нету, 3 - 0:1, Мане, 24 - 1:1, Салах, 84 - 2:1, Робертсон, 89 - 3:1

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (1:0)

Гол: Заа, 37 - 1:0

"Брайтон" – "Вест Хэм" - 3:1 (0:1)

Голы: Антонио, 40 - 0:1, Велтман, 50 - 1:1, Гросс, 80 - 2:1, Уэлбек, 90 - 3:1

"Бернли" – "Ньюкасл" - 1:2 (0:1)

Голы: Уилсон, 20 (с пенальти) - 0:1, Уилсон, 60 - 0:2, Корне, 69 - 1:2

"Челси" – "Уотфорд" - 2:1 (1:0)

Голы: Хавертц, 11 - 1:0, Гослинг, 87 - 1:1, Баркли, 90 - 2:1

"Лестер" – "Саутгемптон" - 4:1 (0:0)

Голы: Мэддисон, 49 - 1:0, Варди, 74 - 2:0, Уорд-Проуз, 79 (с пенальти) - 2:1, Перес, 81 - 3:1, Перес, 90 - 4:1

"Брентфорд" – "Лидс" - 1:2 (0:0)

Голы: Рафинья, 56 (с пенальти) - 0:1, Канос, 78 - 1:1, Харрисон, 90 - 1:2

Положение команд: "Манчестер Сити" - 93, "Ливерпуль" - 92, "Челси" - 74, "Тоттенхэм" - 71, "Арсенал" - 59, "Манчестер Юнайтед" - 58, "Вест Хэм" - 56, "Лестер" - 52, "Брайтон", "Вулверхэмптон" - 51, "Ньюкасл" - 49, "Кристал Пэлас" - 48, "Брентфорд" - 46, "Астон Вилла" - 45, "Саутгемптон" - 40, "Эвертон" - 39, "Лидс" - 38, "Бернли" - 35, "Уотфорд" - 23, "Норвич" - 22.

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