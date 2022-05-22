Чемпионство "Ман Сити", феерии "Тоттенхэма" и "Арсенала": результаты 38-го тура АПЛ

Теги манчестер ситиливерпульарсенал лондонтоттенхэмчелси

Чемпионство "Ман Сити", феерии "Тоттенхэма" и "Арсенала": результаты 38-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 38-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и стал чемпионом, "Ливерпуль" переиграл "Вулверхэмптон", "Арсенал" и "Тоттенхэм" разгромили "Эвертон" и "Норвич".

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" - 3:2 (0:1)
Голы: Кэш, 37 - 0:1, Коутиньо, 69 - 0:2, Гюндоган, 76 - 1:2, Родри, 78 - 2:2, Гюндоган, 81 - 3:2

"Арсенал" – "Эвертон" - 5:1 (2:1)
Голы: Мартинелли, 27 (с пенальти) - 1:0, Нкетиа, 31 - 2:0, ван де Бек, 45 - 2:1, Соареш, 56 - 3:1, Габриэл, 59 - 4:1, Эдегор, 82 - 5:1

"Норвич" – "Тоттенхэм" - 0:5 (0:2)
Голы: Кулусевски, 16 - 0:1, Кейн, 32 - 0:2, Кулусевски, 64 - 0:3, Сон Хын Мин, 70 - 0:4, Сон Хын Мин, 75 - 0:5

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" - 3:1 (1:1)
Голы: Нету, 3 - 0:1, Мане, 24 - 1:1, Салах, 84 - 2:1, Робертсон, 89 - 3:1

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (1:0)
Гол: Заа, 37 - 1:0

"Брайтон" – "Вест Хэм" - 3:1 (0:1)
Голы: Антонио, 40 - 0:1, Велтман, 50 - 1:1, Гросс, 80 - 2:1, Уэлбек, 90 - 3:1

"Бернли" – "Ньюкасл" - 1:2 (0:1)
Голы: Уилсон, 20 (с пенальти) - 0:1, Уилсон, 60 - 0:2, Корне, 69 - 1:2

"Челси" – "Уотфорд" - 2:1 (1:0)
Голы: Хавертц, 11 - 1:0, Гослинг, 87 - 1:1, Баркли, 90 - 2:1

"Лестер" – "Саутгемптон" - 4:1 (0:0)
Голы: Мэддисон, 49 - 1:0, Варди, 74 - 2:0, Уорд-Проуз, 79 (с пенальти) - 2:1, Перес, 81 - 3:1, Перес, 90 - 4:1

"Брентфорд" – "Лидс" - 1:2 (0:0)
Голы: Рафинья, 56 (с пенальти) - 0:1, Канос, 78 - 1:1, Харрисон, 90 - 1:2

Положение команд: "Манчестер Сити" - 93, "Ливерпуль" - 92, "Челси" - 74, "Тоттенхэм" - 71, "Арсенал" - 59, "Манчестер Юнайтед" - 58, "Вест Хэм" - 56, "Лестер" - 52, "Брайтон", "Вулверхэмптон" - 51, "Ньюкасл" - 49, "Кристал Пэлас" - 48, "Брентфорд" - 46, "Астон Вилла" - 45, "Саутгемптон" - 40, "Эвертон" - 39, "Лидс" - 38, "Бернли" - 35, "Уотфорд" - 23, "Норвич" - 22.

Не пропустите: Кавани покинет "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов