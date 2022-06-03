Чемпионский кубок РПЛ останется в "Зените" навсегда

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Чемпионский кубок российской Премьер-лиги, который в минувшем сезоне завоевал "Зенит", останется в клубе навсегда.

Дело в том, что положение о призе "Кубок чемпионов России по футболу" содержит соответствующий пункт. В нем говорится, что клуб, который выиграл первенство три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок навечно (в собственность), а РФПЛ изготавливает новый трофей.

"При этом не учитываются те сезоны, за победу в которых соответствующий клуб ранее уже получал навечно специальный приз – кубок чемпионов России по футболу", - говорится в положении.

Напомним, что питерский клуб получил трофей старого образца на вечное хранение после сезона-2018/19, после чего выиграл РПЛ три раза подряд.

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