Чемпионский кубок РПЛ останется в "Зените" навсегда
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Чемпионский кубок российской Премьер-лиги, который в минувшем сезоне завоевал "Зенит", останется в клубе навсегда.
Дело в том, что положение о призе "Кубок чемпионов России по футболу" содержит соответствующий пункт. В нем говорится, что клуб, который выиграл первенство три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок навечно (в собственность), а РФПЛ изготавливает новый трофей.
"При этом не учитываются те сезоны, за победу в которых соответствующий клуб ранее уже получал навечно специальный приз – кубок чемпионов России по футболу", - говорится в положении.
Напомним, что питерский клуб получил трофей старого образца на вечное хранение после сезона-2018/19, после чего выиграл РПЛ три раза подряд.
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